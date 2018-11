POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Am späten Samstagvormittag, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Veldhauser Str. ein geparkter schwarzer Renault Clio durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn, Tel.: 05921-3090, in Verbindung zu setzen. /hue

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell