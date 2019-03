Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.03.2019

Delmenhorst (ots)

Brake: VU-Flucht

Am frühen Abend des 08.03.2019, ca. 17.30 - 18.15 Uhr, stellte die 19-jährige Geschädigte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in eine eingezeichnete Parkfläche auf dem Parkplatz des "Famila-Center", in der "Weserstraße", in 26919 Brake ab. Nach Erledigung ihrer Einkäufe und der Heimfahrt stellte sie einen Streifschaden in Höhe von ca. 1.000,--EUR hinten rechts an ihrem Fahrzeug fest, der vor dem Einkauf nicht vorhanden war. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

PK Brake



Tel.: 04401-9350

