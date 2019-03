Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Unbekannte Täter randalieren im Zoo in Jaderberg +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben auf dem Gelände des Zoos in Jaderberg mehrere Einbrüche begangen.

Zwischen Samstag, 09. März 2019, 18:15 Uhr, und Sonntag, 10. März 2019, 07:00 Uhr, gelangten sie auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Gelände. Hier wollten sie in eine Ausschank-Bude gelangen, was jedoch misslang. Allerdings demontierten sie zwei Bewegungsmelder. Dann begaben sie sich zu einer weiteren Bude, wo sie sich durch brachiale Gewalt an einem Rolltor Zutritt verschafften. Diese Bude leer war, sodass sie vermutlich aus Frust einen Feuerlöscher im Inneren entleerten. Als letztes drangen sie dann, wieder durch gewaltsames Angehen eines Rolltores, in das Innere einer Spielhalle, wo sie aus dem dortigen Thekenbereich Getränke, Spirituosen und Süßigkeiten entwendeten. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 500 EUR.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham oder Jaderberg.

