POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 05. Dezember 2018, in ein Einfamilienhaus in Dötlingen eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 07:00 und 18:30 Uhr wurde eine Fensterscheibe des Hauses im Jasminweg beschädigt. Bei der Suche nach Wertgegenständen nahmen die Täter eine geringe Menge Bargeld an sich und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der entstandene Schaden am Haus wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen (1458309).

