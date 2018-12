POL-DEL: LK Wesermarsch: Illegale Abfallentsorgung in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine ausgesonderte Gartenlaube wurde von unbekannten Personen in der Straße 'Timmermanns Hellmer' in Brake entsorgt. Sie nutzten in der Zeit von Freitag, 23. November 2018, 22:00 Uhr, bis Samstag, 24. November 2018, 13:00 Uhr, vermutlich den Schutz der Dunkelheit für die illegale Abfallentsorgung.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1409949).

