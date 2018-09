POL-MA: Mannheim-Schönau: Sperrmüll in Brand gesetzt, Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) - Am Dienstag kurz nach 01 Uhr setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen auf ca. 10 Quadratmeter abgelegten Sperrmüllhaufen in der Rastenburger Straße in Brand. Durch den Brand wurden zwei Bäume und zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkws beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Das Polizeirevier Sandhofen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen unter 0621 777690 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

