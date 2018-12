POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Fünf PKW-Aufbrüche, Trunkenheit im Verkehr, Unfall mit Trunkenheit

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Mehrere Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Samstag, 01.12.2018, kam es in Ganderkesee zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Die Tatorte befanden sich in den Straßen Lange Wand, Korkeichenstraße, Marderweg und Glockenstein. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen. Die bislang unbekannten Täter zerstörten in zwei Fällen eine Seitenscheibe, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. In zwei weiteren Fällen wurden Scheiben komplett ausgebaut. Aus den Fahrzeugen wurden die fest installierten Navigationsgeräte, in einem Fall sogar die digitale Tachoeinheit entwendet. Der Schaden wird auf ca. 18000,- Euro geschätzt.

Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 02.12.2018, gegen 00:30 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann aus Wildeshausen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Kontrolle auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen alkoholische Beeinflussung bei dem 26-Jährigen fest. Ein Test am Alcomaten ergab 1,57 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten.

Wildeshausen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 01.12.2018, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Visbeker Straße in Höhe des dortigen Bahnüberganges zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 600,- Euro Schaden entstand. Ein 57-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt befand sich mit seinem Pkw bei geschlossenen Schranken an dem Bahnübergang der Visbeker Straße in Wildeshausen. Als die Schranken sich wieder öffneten, fuhr eine 36-jährige Frau aus Wildeshausen mit ihrem Pkw zu schnell an und auf den Pkw des vor ihr befindlichen 57-Jährigen auf. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen, jedoch wurde bei der 36-Jährigen alkoholische Beeinflussung festgestellt. 2,65 Promille waren das Ergebnis am Alcomaten. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die 36-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

