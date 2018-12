POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfall mit Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen:

Am Samstag, 01.12.2018, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Wildeshausen einen Pkw auf dem Westring. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorlegen. Das Recht von dieser Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, wurde ihm jedoch unanfechtbar aberkannt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet Wildeshausen:

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Osterholz-Scharmbeck wurde am Samstag, 01.12.2018, gegen 02:05 Uhr, im Bereich des Westrings in Wildeshausen kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von 0,72 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfall in Großenkneten

Am Freitag, 30.11.2018, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 57-jähriger Oldenburger musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt im dortigen Kreisverkehr halten. Dies bemerkte ein 54-Jähriger aus Barnstorf zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug des Oldenburgers auf. An beiden Pkw entsteht Sachschaden, welcher insgesamt auf etwa 4.500,- EUR geschätzt wird.

