POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Diebstähle auf der Autobahn 1 +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Aus einem Sattelanhänger wurden in der Nacht zu Samstag, 01. Dezember 2018, ein Karton mit bislang unbekanntem Inhalt sowie ein Autoscheinwerfer entwendet.

Ein 46-jähriger Fahrer aus Rumänien stellte seinen Sattelzug über Nacht auf einem Parkplatz an der Autobahn 1, Fahrtrichtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd im Bereich der Gemeinde Großenkneten, ab. Gegen 4:00 Uhr wurde er auf Geräusche aufmerksam und verließ daraufhin die Fahrerkabine.

Er konnte vier Personen feststellen, die von seinem Sattelanhänger zu einem weißen Transporter flüchteten und davonfuhren. Im Anschluss musste er feststellen, dass die Plane des Sattelanhängers an mehreren Stellen aufgeschnitten war und Teile der Ladung fehlten.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Bei dem flüchtigen Transporter soll es sich um einen weißen Ford Transit gehandelt haben.

Ein weiterer Diebstahl wurde auf der Autobahn 1, ebenfalls in Fahrtrichtung Münster, auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne begangen.

Aus einer weißen Sattelzugmaschine entwendeten unbekannte Täter etwa 700 Liter Diesel. Ein 36-jähriger Fahrer aus Polen stellte seinen Sattelzug am Freitag, 30. November 2018, gegen 23:00 Uhr, auf dem Parkplatz ab, um dort seine Nachtruhe zu verbringen. Am nächsten Morgen, gegen 8:15 Uhr, stellte er Beschädigungen am Tank seiner Sattelzugmaschine sowie eine geringere Kraftstoffmenge fest.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn prüft nun die Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden (1438357 und 1438568).

Fragen bitte an Daniela Seeger

PK BAB Ahlhorn

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04435-9316 115

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell