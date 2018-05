POL-HA: Zeuge holt Sprayer vom Rad

Hagen (ots) - Am Mittwochabend beobachtete ein Anwohner der Rembergstraße einen jungen Mann, der ein Graffiti auf eine Hauswand sprühte und sich dann auf einem Rad in Richtung Innenstadt entfernte. Er alarmierte um 22.35 Uhr die Polizei, eine Streife befand sich im Nahbereich und wollte den Flüchtigen im Bereich Remberg-/Eickertstraße anhalten. Der trat jedoch ordentlich in die Pedale und konnte zunächst über den Remberg-Parkplatz entkommen. Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne einen couragierten Bürger gemacht, der die Situation erkannte und beherzt zupackte. Der 55 Jahre alte Zeuge zog den Sprayer vom Rad und die Polizisten konnten ihn festnehmen. In seinen Taschen hatte der 21 Jahre alte Mann außer der Spraydose eine Softairpistole und ein Einhandmesser. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und legten eine Anzeige gegen den 21-Jährigen vor, weitere Ermittlungen dauern an.

