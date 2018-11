POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Fahrzeugführer +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 59 jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Pkw Toyota einen Parkplatz in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst. Beim Befahren des Parkplatzes übersah der Fahrzeugführer eine männliche Person, die fußläufig von der dortigen Bäckerei zu seinem Fahrzeug lief. Lediglich durch einen Sprung zur Seite konnte der Fußgänger verhindern, angefahren zu werden. Beim 59 jährigen Fahrzeugführer wurde durch Beamte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der Konsum alkoholischer Getränke wurde eingeräumt. Vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung war die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtestes nicht möglich. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 59 jährigen wurde einbehalten. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Zeugen, vor allem der gefährdete Fußgänger, der lediglich durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte und im Anschluss an das Geschehen vermutlich mit einem weißen Geländewagen mit Westersteder-Zulassung weitergefahren sei, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

