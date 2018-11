POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots) - Am Montag, gegen 01:15 Uhr, befuhr ein 44 jähriger Fahrzeugführer aus Bremen mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 75 von der Anschlussstelle Strickgras in Richtung Bremen. Der Fahrzeugführer fiel in seiner Fahrweise durch sog. Schlangenlinien sowie deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte durch Beamte Atemalkoholgeruch beim 44 Jährigen festgestellt werden. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung war die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtestes bei dem 44jährigen Bremer nicht möglich. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 44 Jährigen wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell