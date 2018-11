POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Mi., 21.11.18, 20.00 Uhr bis So., 25.11.18, 12.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem auf einem Grundstück der Hermann-Allmers-Straße abgestellten Pkw Porsche einen Airbag. Der Airbag wurde professionell ausgebaut. Der Schaden wurde auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell