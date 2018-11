POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Lkw in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Do., 23.11.18, 18.00 Uhr bis Sa., 24.11.18, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Betriebsgelände an der Ahlhorner Straße einen dort abgestellten Lkw MAN. Das Fahrzeug wurde am So., 25.11.18 dann in einer Bushaltestelle an der Wildeshauser Straße in Höhe des Restaurants Gut Altona aufgefunden. Der Lkw wies im Heckbereich leichte Beschädigungen auf. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

