POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt alleinbeteiligt in Döhlen

Delmenhorst (ots) - Am So., 25.11.18 gegen 03.25 Uhr befuhr der 32jährige Fahrer eines Transporters der Marke MAN die Döhler Straße. In Höhe der dortigen Bahnüberführung kam das Fahrzeug ins Schleudern und verunfallte. Der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten flüchtete zunächst, wurde aber später angetroffen. Bei der Befragung wurde dann festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein von ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Mann wurde ein Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass die vorgelegte Fahrerlaubnis des 32 Jährigen in Deutschland seine Gültigkeit verloren hat, so dass auch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren zu. Der Transporter war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf 20000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfall wurde der 32 Jährige leicht verletzt.

