POL-DEL: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Am 11.11.2018 um 16.35 Uhr bog eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Delmenhorst von der Brauenkamper Straße nach links in die Oldenburger Straße ab. Dabei kam es zum heftigen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW VW Passat eines 50-jährigen Fahrers aus Delmenhorst. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 30-jährige Beifahrerin im Passat wurden per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Bis zur Räumung der Kreuzung, die von einer Fachfirma wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aufgereinigt werden musste, kam es bis gegen 18.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

