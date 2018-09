POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht in Ganderkesee +++ Verkehrsunfall in Hude - Zeugenaufruf +++ Frau in Wildeshausen belästigt - Zeugenaufruf +++

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht in Ganderkesee

Ganderkesse. Am Sonntag, den 09.09.18, gegen 13.40 Uhr, rangierte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee im Gesinenweg mit seinem Fahrzeug und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen kurz darauf von den eingesetzten Beamten angetroffen werden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein von ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem 51 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Über die Höhe der Sachschäden liegen keine Angaben vor.

Verkehrsunfall in Hude - mit Zeugenaufruf

Hude. Am Sonntag, den 09.09.18, ca. 15.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Rathaus in der Parkstraße zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee rangierte, während eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wardenburg rückwärts fuhr. Beide Fahrzeugführer gaben bei der Unfallaufnahme an, dass ihr Fahrzeug gestanden habe und die Kollision durch den jeweils anderen verursacht wurde. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408-8066980 in Verbindung zu setzen.

Frau in Wildeshausen belästigt - Polizei sucht Zeugen

Eine junge Frau wurde am Donnerstag, den 30.08.2018, gegen 13:45 Uhr, von einer unbekannten männlichen Person in der Bahnhofstraße im Zugangsbereich der Wallanlagen in der Nähe der dortigen Shishabar belästigt. Ein möglicher männlicher Zeuge lief zur Tatzeit telefonierend in der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - zwischen 17 und 20 Jahren - ca. 185 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarze, sehr stark gegelte Haare - Koteletten - kurzer schwarzer Bart im Bereich des Kiefers - schlanke aber sportliche Figur - schwarze Sneaker mit dicker weißer Sohle - schwarze Strickjacke - schwarzes T-Shirt - schwarze Röhrenjeans

Die Polizei bittet darum, dass sich insbesondere der männliche Zeuge aber auch Personen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 melden.

