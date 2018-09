POL-DEL: Gem. Harpstedt, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit tödlich verunglücktem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots) - Am 08.09.2018, um 13:45 Uhr befährt ein 22jähriger Motorradfahrer aus Delmenhorst von der B 213 kommend die K 286 (Sether Mühle). In einer nach einer Linkskurve folgenden Rechtskurve kommt er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und kommt nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich mit dem Motorrad überschlägt. Durch den Unfall wird der Motorradfahrer tödlich verletzt. Am Motorrad entsteht Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

