POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Brennende Mülltonnen +++ Zeugenaufruf +++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Mehrere Verkehrsunfälle in der Mühlenstraße

Delmenhorst (ots) - Brennende Mülltonnen in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Am heutigen Morgen, 08. September 2019, gerieten zwei Abfalltonnen in Delmenhorst in Brand. In der Straße "Bienenschauer" wurde der Polizei um 00:14 Uhr und in der Breslauer Straße circa eine Stunde später um 01:05 Uhr ein Brand gemeldet. Bei dem ersten Brand schlug das Feuer glücklicherweise nicht über. Anders bei dem Brand in der Breslauer Straße: Hier breitete sich das Feuer auf zwei weitere Abfalltonnen und einen Holzzaun aus. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst, die mit einem Löschfahrzeug vor Ort war, konnte den Brand löschen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Brände geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst (T: 04221/ 1559-0) zu melden (80746).

+++

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagmorgen, 07. September 2018, befuhr um 08:50 Uhr, ein 65-jähriger Mann aus Harpstedt mit seinem Porsche die Annenheider Straße in Delmenhorst. Im Kreuzungsbereich zum Brendelweg missachtet er die Vorfahrt einer 28-jährigen Delmenhorsterin, die in stadteinwärtige Richtung auf dem Brendelweg unterwegs war. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 28-Jährige leicht verletzt wurde. Sie musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von circa 24.000 Euro geschätzt.

+++

Mehrere Verkehrsunfälle in der Mühlenstraße

Am Freitag, 07. September 2018, fährt eine 34-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Mercedes die Mühlenstraße in stadtauswärtige Richtung. Verkehrsbedingt muss sie bremsen, was eine 59-jährige Bremerin, die direkt hinter dem Mercedes mit ihrem Ford Ka fährt, erkannte und folgerichtig ebenfalls bremste. Dies wiederum übersah jedoch ein junger 19-Jähriger Fiat-Fahrer aus Ganderkesee, der daraufhin auf den Ford auffuhr und diesen gegen den Mercedes schob. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro. Die Unfallfahrzeuge machten es für eine 50-jährige Frau aus Ganderkesee erforderlich, ihren Mercedes, mit dem sie in gleiche Richtung unterwegs war, abzubremsen. Dies erkannte analog zum vorherigen Unfall ein aufmerksamer junger Mercedes-Fahrer im Alter von 18 Jahren. Unglücklicherweise misslang es erneut einem dritten Fahrzeug, ein BMW, in dem ein 23-Jähriger Delmenhorster saß, rechtzeitig abzubremsen. Dies führte dazu, dass der BMW-Fahrer auf den Mercedes auffuhr und diesen in das erste Fahrzeug der 50-jährigen Ganderkeseerin schob. Schließlich übersah zudem eine 64-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Kia die drei vor ihr verunfallten Fahrzeuge und schob diese nochmals ineinander. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro.

