POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: +++ Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 +++ 60-Tonnen schwerer Kran kommt von der Fahrbahn ab +++ Vollsperrung eingerichtet +++ Bergung beginnt +++

Delmenhorst (ots) - Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle auf der A29 laufen derzeit an. Hierfür ist die Autobahn 29 in Richtung Norden zwischen der AS Sandkrug und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost voll gesperrt. Die Bergunsarbeiten und damit auch die Vollsperrung werden voraussichtlich bis heute Nachmittag, ca. 16:00 Uhr, andauern.

Da mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auch im angrenzenden unteren Straßennetz zu rechnen ist, wird allen Verkehrsteilnehmern eine weiträumige Umfahrung des betroffenen Bereiches empfohlen.

