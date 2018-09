POL-DEL: Lebensgefährlich verletzte Rollstuhlfahrerin nach Verkehrsunfall am 06.09.2018 im Krankenhaus verstorben

Delmenhorst (ots) - Die am 06.09.2018 um 13.14 Uhr bei dem Verkehrsunfall in Delmenhorst, Bremer Straße, Ecke Lilienstraße, lebensgefährlich verletzte Rollstuhlfahrerin verstarb am 08.09.2018 in ein Bremer Krankenhaus.

Die mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Bremer Straße stadtauswärts unterwegs gewesene 66-jährige Frau aus Delmenhorst war von einem von der Bremer Straße nach rechts in die Lilienstraße abbiegenden Sattelzug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

