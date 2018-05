POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Feuer greift von Carport auf Einfamilienhaus über

Delmenhorst (ots) - Ovelgönne/ Oldenbrok. In der Nacht zu Mittwoch ist gegen 3.45 Uhr ein Feuer in einem Carport in der Straße Am Kirchmoor ausgebrochen. In dem Carport waren ein Pkw sowie in Wohnmobil abgestellt. Das Feuer griff weiter auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eingesetzt waren verschiedene Feuerwehren, darunter die Freiwilligen Wehren aus Oldenbrok, Salzendeich, Rüdershausen, Ovelgönne, Großenmeer und Brake. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

