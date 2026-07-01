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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Die Vermisstensuche in Cuxhaven ist beendet. Der Senior konnte durch Polizeikräfte im Bereich des Carl-Vinnen-Weges in einem Maisfeld bis auf eine leichte Dehydrierung wohlbehalten aufgefunden werden.

Wir bitten darum das Foto und die Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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