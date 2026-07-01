POL-CUX: Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Die Vermisstensuche in Cuxhaven ist beendet. Der Senior konnte durch Polizeikräfte im Bereich des Carl-Vinnen-Weges in einem Maisfeld bis auf eine leichte Dehydrierung wohlbehalten aufgefunden werden.
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