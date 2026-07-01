Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Die Vermisstensuche in Cuxhaven ist beendet. Der Senior konnte durch Polizeikräfte im Bereich des Carl-Vinnen-Weges in einem Maisfeld bis auf eine leichte Dehydrierung wohlbehalten aufgefunden werden.

Wir bitten darum das Foto und die Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell