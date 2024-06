Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochnachmittag (12.06.2024) kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der Einmündung Große Hardewiek/Konrad-Adenauer-Allee zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Cuxhavener mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Großen Hardeweiek auf der falschen Straßenseite in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Im Einmündungsbereich geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Ein dort mit seinem PKW fahrender, 52-jähriger Mann aus Hollnseht konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

