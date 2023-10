Cuxhaven (ots) - Hemmoor - Jugendschutzkontrolle in Shisha-Bar Am 20.10.2023, gegen 22:45 Uhr, wurde durch Beamte des PK Hemmoor und der Verfügungseinheit der PI Cuxhaven eine proaktive Jugendschutzkontrolle in einer Shisha-Bar in Hemmoor durchgeführt. Es wurden keine Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmung festgestellt. Jedoch konnte sich eine Frau nicht ausweisen. Die mündlich angegebenen Personalien stellten ...

mehr