Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsches Gewinnversprechen

falsche Notarkosten

Siegburg (ots)

Immer wieder kommt es vor, dass vor allem lebensältere Mitbürger von Betrügern dazu überredet werden, Geldbeträge in Form von Guthabenkarten und deren Codes an die Täter zu übermitteln. Oftmals werden falsche Gewinnversprechen oder Notarkosten als Vorwand verwendet.

Am Mittwoch (07.12.2022) meldete eine Angestellte eines Drogeriemarktes an der Luisenstraße in Siegburg der Polizei eine verdächtige Wahrnehmung. Bereits am Freitag (02.12.2022) war ein älterer Herr in der Filiale erschienen und hatte Guthabenkarten für einen Onlinedienst im Wert von über 1.600 Euro erworben. Am heutigen Tag erschien der unbekannte Mann erneut im Geschäft und versuchte diesmal Guthabenkarten im Wert von rund 5.000 Euro zu kaufen. Dies kam der Angestellten verdächtig vor und sie verweigerte dem Herrn den Kauf. Stattdessen sprach sie ihn auf die Guthabenkarten an. Der circa 70 bis 80 Jahre alte Mann erzählte der Angestellten, dass ihn ein Notar telefonisch kontaktiert und die Übermittlung der Guthabencodes gefordert habe. Zudem hätte er ein Gewinnspiel gewonnen und um das Preisgeld zu erhalten, müsse er zunächst mehrere Guthabencodes übermitteln.

Die 44-jährige Drogeriemarktmitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. In der Zwischenzeit hatte der Senior den Markt jedoch in unbekannte Richtung verlassen. Im Anschluss konnte in umliegenden Geschäften in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann dort ebenfalls Guthabenkarten in einem vierstelligen Betrag gekauft hatte bzw. ihm auch dort der weitere Kauf von Gutscheinkarten verweigert wurde. Aufgrund der Verdachtsmomente hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eröffnet und bittet den vermeintlich geschädigten Senior sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt:

Machen Sie sich immer bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren!

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (Re.)

