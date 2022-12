Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 74-Jähriger kollidiert mit geparkten PKW

Hennef (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hat ein 74-jähriger Hennef am Dienstagmittag (06. Dezember) aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist mit zwei am Straßenrand geparkten PKW kollidiert. Der Senior war nach dem Unfall nicht ansprechbar und kam in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenangaben war der 74-Jährige gegen 13.00 Uhr zunächst unauffällig auf der Bonner Straße in Hennef in Richtung Geistingen gefahren. In Höhe der Hausnr. 25 fuhr er dann völlig überraschend mit seinem Audi nach rechts in einen geparkten Hyundai SUV. Der Senior blieb auf dem Gaspedal stehen, sodass sich der Audi A3 an dem Hyundai vorbeischob und auf einen davor geparkten VW fuhr. Der VW Kleinwagen wurde durch den Aufprall einige Meter nach vorn in eine Mauer geschoben. Ein Zeuge mit notfallmedizinischer Ausbildung zog den 74-Jährigen, der immer noch Vollgas gab, aus seinem Fahrzeug und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Alle Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Bonner Straße musste dafür für einen kurzen Moment gesperrt werden. (Bi)

