Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sichtbarkeit im Straßenverkehr kann Leben retten

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Sichtbarkeit im Straßenverkehr bedeutet Sicherheit im Straßenverkehr. Nur wenn andere Verkehrsteilnehmer Fußgänger und Radfahrer rechtzeitig erkennen können, können Fahrzeuge im Ernstfall noch rechtzeitig bremsen. Bei Kontrollen, die der Verkehrsdienst der Polizei Siegburg in den letzten Wochen durchgeführt haben, ist aufgefallen, dass bei der Beleuchtung an Fahrrädern ein positiver Trend zu verzeichnen ist: Mängel an der Beleuchtung werden immer seltener festgestellt. Negativ aufgefallen ist hingegen die Sichtbarkeit von Fußgängern und auch Radfahrern im Straßenverkehr. Dies stellt gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ein hohes Unfallrisiko dar, das sehr einfach durch geeignete Kleidung und Reflektoren reduziert werden kann. Wie sinnvoll das Tragen von reflektierenden Kleidungsstücken ist, zeigen folgende Zahlen: Eine dunkel gekleidete Person kann auf der Straße von anderen erst bei einer Entfernung von 25 Metern erkannt werden. Der Bremsweg z. B. eines Autos bei gefahrenen 50 km/h beträgt jedoch 28 Meter und ist somit zu lang, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei heller Kleidung beträgt die Sichtweite immerhin 40 Meter. Auch hier wird der gesamte Anhalteweg eines Autos bei gefahrenen 50 km/h wahrscheinlich nicht ausreichen, um einen Zusammenstoß, selbst bei heller Kleidung, zu verhindern. Experten raten daher zu Kleidung mit reflektierenden Materialien. Diese vergrößert die Sichtweite auf bis zu 150 Meter und kann somit im Ernstfall Leben retten.

Hinweise für Fußgänger und Radfahrer:

- In der dunkeln Jahreszeit ist eine gute Erkennbarkeit besonders wichtig! - Tragen Sie möglichst helle, im besten Fall reflektierende Kleidung! - Überqueren Sie Fahrbahnen möglichst immer an Ampeln, gut beleuchteten Fußgängerüberwegen, oder nutzen Sie Querungshilfen! - Rechnen Sie immer damit, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie übersehen könnten! - Denken Sie auch bei Schulranzen und Rucksäcken an Reflektoren und gute Sichtbarkeit!

Hinweise für Kraftfahrzeugführer:

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an! - Seien Sie bei Dunkelheit und in der Dämmerung besonders aufmerksam! - Achten Sie als Autofahrer/in besonders auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer! - Sorgen Sie durch rechtzeitigen Tausch der Scheibenwischer für klare Sicht! - Rechnen Sie stets mit schwächeren und möglicherweise schwer erkennbaren Verkehrsteilnehmern! - Stellen Sie die Scheinwerfer auf blendfrei ein und halten Sie diese, wie auch die Windschutzscheibe, sauber! - Halten Sie Ihr Fahrzeug technisch intakt!

Sichtbarkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme im Straßenverkehr sind für alle Verkehrsteilnehmer in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig. Achten Sie auf sich und andere! (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell