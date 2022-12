POL-SU: Kontrolltag der Polizei Hennef bei 2 Grad und Nieselregen

Hennef (ots) - Nach ersten Erkenntnissen hat ein 74-jähriger Hennef am Dienstagmittag (06. Dezember) aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist mit zwei am Straßenrand geparkten PKW kollidiert. Der Senior war nach dem Unfall nicht ansprechbar und kam in ein Krankenhaus. Nach Zeugenangaben war der 74-Jährige gegen 13.00 Uhr zunächst unauffällig auf der Bonner Straße in ...

mehr