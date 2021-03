Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Tankstelle ++ Fahren ohne Zulassung und mit manipulierten Kennzeichen

Cuxhaven (ots)

Raub auf Tankstelle

Beverstedt. Am Sonntagabend wurde kurz vor 22 Uhr die Tankstelle an der Alten Bundesstraße in Beverstedt überfallen. Zwei Täter waren vorschriftsmäßig mit FFP2-Maske in die Tankstelle gekommen und hatten sich kurz umgesehen. Anschließend bedrohte einer der Täter den Angestellten mit einem Messer und der andere Täter nahm Geld aus der Kasse. Die Täter flüchteten dann, vermutlich mit einem in der Nähe abgestellten PKW, in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bisher keinen Erfolg. Einer der Täter war eher groß, etwa 190 cm, und sprach mit osteuropäischem Akzent, der andere Täter war deutlich kleiner, etwa 170 cm und wirkte eher südländisch. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-573 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

++++++

Fahren ohne Zulassung und mit manipulierten Kennzeichen

Geestland/BAB 27. Am Sonntag, 28.02.2021, gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wanna mit seinem Fahrzeuggespann - bestehend aus einem VW Golf mit Autoanhänger - die A 27 in Fahrtrichtung Bremen. Das Gespann wurde auf dem Parkplatz Bütteler Holz von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die TÜV-Plakette am Kennzeichen des Anhängers mehrfach überklebt war. Bei intensiverer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger bereits seit längerer Zeit nicht mehr zugelassen ist und der Versicherungsschutz seit Juli 2019 erloschen ist. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen diverser Straftaten (u.a. Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) verantworten.

++++++

