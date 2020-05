POL-CUX: Pressemitteilung für den Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven, Donnerstag, 21.05.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Bereich Hemmoor

Leicht verletzte Mutter nach Abbiegevorgang in Hemmoor-Heeßel

Am 20.05.2020 gegen 09:07 Uhr wollte eine 23jährige Mutter aus Hechthausen nach links von der Bundesstraße 495 zur Mülldeponie abbiegen. Die Hechthausenerin , sowie eine weitere Zeugin, die dahinter fuhr, mussten verkehrsbedingt warten. Eine ebenfalls aus Lamstedt kommende 87 jährige Fahrzeugführerin erkannte die Situation zu spät und musste nach links ausweichen. Zeitgleich begann die 23Jährige mit ihrem Abbiegemanöver, so dass beide Fahrzeug zusammen stießen. Die 23 Jährige wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Das hinter dem Fahrersitz sitzende Kleinkind blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beider Fahrzeuge wird auf 10000EUR geschätzt.

Weiterer Unfall in Lamstedt mit leicht verletztem Jugendlichen

Im Kirchweg in Lamstedt kam es am gestrigen Mittwoch (20.05.20) zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 15jähriger Mofa-Fahrer wollte mit seinem Mofa von der Straße auf den Gehweg auffahren, wofür er die Fahrbahn queren musste. Dieses erkannte ein hinter ihm fahrender Pkw Fahrer (53J) aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt zu spät und stieß gegen den jungen Mann und sein Mofa. Glücklicherweise wurde der Mofa-Fahrer nur leicht am Arm verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Junger Mann ohne Führerschein kontrolliert

Am Mittwoch 20.05.20 gegen ca. 14:30 Uhr wurde ein 20jähriger Hemmoorer auf der B73 kontrolliert. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

