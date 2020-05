Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Grill setzt Dachstuhl in Brand + Polizei stoppt überladenen Holztransporter

Cuxhaven (ots)

Grill setzt Dachstuhl in Brand

Geestland. Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr entzündete sich auf einem Privatgrundstück in Langen offenkundig ein Feuerholzstapel durch die unsachgemäße Handhabung eines Grills durch einen jugendlichen Hausbewohner. Das Feuer griff auf das Einfamilienhaus der Familie über und breitete sich im Bereich des Dachstuhles weiter aus. Verletzt wurde nach Polizeikenntnis niemand. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei stoppt überladenen Holztransporter - Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Loxstedt. Am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Gemarkung Nesse einen Holztransporter aus Polen. Sie stellten fest, dass der Lastzug mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht von 48 Tonnen um 8 Tonnen überladen war. Das entspricht einer Überladung von 20 Prozent. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

