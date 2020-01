Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Praxisräume - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagfrüh brachen noch unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Räume einer Praxis für Osteopathie in der Straße "Auf dem Hohm", in Holßel. Die Praxis ist in einem Wohnhaus integriert. Aus den Räumen wurde u.a. ein etwa DIN A 4 großer Tresorwürfel entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland zu melden (Tel.: 04743 9280).

