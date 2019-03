POL-CUX: Abbiegeunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Polizeiinspektion Cuxhaven

Abbiegeunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Cuxhaven. Auf der Brahmsstraße kam es gestern, 14.03.19, gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 56-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW von der Brahmsstraße nach rechts in die Schuberstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 19-jährige und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur sehr geringer Sachschaden.

