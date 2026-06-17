Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

FW-RZ: Zwei Katzen bei Dachstuhlbrand in Siebenbäumen gerettet.

Ratzeburg (ots)

Siebenbäumen / Mittwoch, den 17. Juni.

Gegen 13:00 Uhr, ist es bei sommerlichen Temperaturen, in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Siebenbäumen zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Familie, die das Haus bewohnte, konnte sich selbst, ihre zwei Hunde und eine ihrer drei Katzen selbst retten. Der Verbleib der anderen beiden Katzen blieb zunächst unbekannt.

Die ersten Einsatzkräfte versuchten umgehend mit zwei Atemschutztrupps den Brand von innen heraus zu bekämpfen. Dazu mussten sie durch den dichten Rauch ins Obergeschoss vordringen. Nach kurzer Einsatzdauer trat einer von ihnen durch den Fußboden und konnte einen Absturz gerade noch so verhindern.

Aus Sicherheitsgründen kam der Befehl zum Rückzug und die weitere Brandbekämpfung musste ausschließlich von außen erfolgen. Hierbei leistete die Drehleiter aus Bad Oldesloe zwar gute Dienste, aber auch sie kam in dieser Phase nicht entscheidend an die Brandnester heran, wie man über die Sandesnebener Drohne gut erkennen konnte. Immer wieder loderten die Flammen unerwartet auf, so dass ein ziviler Bagger hinzu alarmiert wurde. Ein Fachberater des THW koordinierte diesen Teil des Einsatzes.

Kurz vor dem Einsatz des Baggers wurden die beiden vermissten Katzen hinter einem Fenster kauernd entdeckt. Sie wurden kurzerhand von einem weiteren Atemschutztrupp eingefangen und gestresst, aber äußerlich unversehrt, in einem Käfig aus dem Gebäude gebracht.

Etwas mehr als 100 Einsatzkräfte, bestehend aus Feuerwehren, aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg/Stormarn, dem Rettungsdienst und der Polizei, waren vor Ort.

Ernsthaft verletzt wurde niemand, jedoch hatte ein Feuerwehrmann, bedingt durch die warmen Temperaturen, einen leichten Kreislaufkollaps. Ein weiterer erlitt leichte Schürfwunden am Bein, als er durch den Boden des Obergeschosses gebrochen war. Beide wurden vom Rettungsdienst direkt versorgt.

Einsatzende war gegen 20 Uhr.

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