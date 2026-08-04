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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 21-Jährige aus Hannover-Linden wohlbehalten angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Hannover (ots)

Die seit Sonntag, 02.08.2026, gesuchte 21-jährige Frau aus Hannover-Linden wird nicht mehr vermisst. Sie hat sich am Dienstag, 04.08.2026, wohlauf bei der Polizeistation Herzberg gemeldet.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung der Suchmaßnahmen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Meldung inklusive des Bildmaterials gelöscht. /nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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