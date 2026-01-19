Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 45-Jähriger aus Springe-Alvesrode vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit dem 14.01.2026 sucht das Polizeikommissariat Springe nach dem 45-jährigen Jürgen F. aus Springe-Alvesrode. Da eine gesundheitliche Gefährdung anzunehmen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Jürgen F. wurde am Mittwoch, 14.01.2026, von seiner ehemaligen Partnerin als vermisst gemeldet. Sie hatte zuletzt am Montag, 12.01.2026, per Messenger Kontakt zu ihm. Seither hatte er sich nicht mehr gemeldet.

Bei einer Überprüfung seiner Wohnanschrift im Springer Ortsteil Alvesrode konnte er nicht angetroffen werden.

Da der Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen ist und darüber hinaus orientierungslos sein und der aktuellen Witterung schutzlos ausgeliefert sein könnte, leitete die Polizei eine Vermisstenfahndung ein. Dabei kamen mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Da dies bislang nicht zum Antreffen des 45-Jährigen führte und alle weiteren Ermittlungsansätze erschöpft sind, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Jürgen F. ist etwa 1,78 Meter groß und hat schulterlanges, blond-graues Haar. Möglicherweise trägt er eine schwarze Basecap, eine lange grüne Winterjacke, eine Camouflage-Hose und schwarze Stiefel.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jürgen F. nimmt das Polizeikommissariat Springe unter der Telefonnummer 05041 7708-115 entgegen. Wer den Mann akut sieht, wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell