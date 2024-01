Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Schwerer Raubüberfall in Isernhagen - 85-Jähriger verletzt

Hannover (ots)

Am Abend des Samstags, 20.01.2024, ist ein älteres Ehepaar in Isernhagen von einem bislang unbekannten Täter im eigenen Haus überfallen worden. Ein 85-jähriger Bewohner erlitt dabei Schnittverletzungen. Zuvor war der unbekannte Räuber in die Räumlichkeiten eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach ein unbekannter Mann gegen 18:00 Uhr zunächst in das Einfamilienhaus des 85-Jährigen und seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau im Holunderkamp in Isernhagen ein. Dort traf der Täter auf den 85-Jährigen und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Der Täter erbeutete Bargeld und Schmuck und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Senior wurde bei dem gewalttätigen Überfall verletzt. Er wurde zunächst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und nach dortiger Behandlung wieder entlassen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, die unter anderem durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt wurden, führten bislang nicht zur Festnahme des Täters. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Räuber.

Der Gesuchte ist 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, schlank und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hat dunkelbraune oder schwarze Haare, dunkle Augen und einen Bart. Zur Tatzeit war er mit einem gemusterten Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Laut Zeugenangaben sprach der Täter gebrochen Deutsch.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes gegen den unbekannten Mann eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell