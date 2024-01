Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einsatz in der Leinemasch Hannover: Vorläufige Bilanz des dritten Tages

Hannover (ots)

Auch am Mittwoch, 17.01.2024, war die Polizei in der hannoverschen Leinemasch im Einsatz. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften holte die verbliebenen Demonstrantinnen und Demonstranten sicher auf den Boden und beseitigte die letzten Baumhäuser in der Höhe. Eine einstellige Personenzahl wurde in Gewahrsam genommen und den Ermittlerinnen und Ermittlern übergegen. Der Polizeieinsatz wird insgesamt so lange andauern, bis die geplanten Rodungsarbeiten abgeschlossen sind.

In den Morgenstunden betraten Einsatzkräfte den einstigen Bereich des Barrio Tümpeltown unweit des Südschnellwegs. Wie in den Tagen zuvor mussten zunächst die wenigen, noch verbliebenen Aktivistinnen und Aktivisten auf den Boden gebracht werden. Dabei tasteten sich die besonders für Höhenlagen ausgebildeten Zugriffskräfte vorsichtig vor, um die Demonstrantinnen und Demonstranten in ihren Seilstrukturen nicht zu gefährden. Um die Sicherheit sowohl der Einsatzkräfte auf dem Boden, als auch der Demonstrantinnen und Demonstranten in der Höhe zu gewährleisten, wurden die Aktivistinnen und Aktivisten von der Polizei mit mehreren Lautsprecherdurchsagen sensibilisiert und aufgefordert, die Bereiche eigenständig zu verlassen.

Bereits nach kurzer Zeit wurden die ersten Personen aus dem zuvor besetzten Bereich auf den Boden gebracht. Dabei leisteten die Aktivistinnen und Aktivisten friedlichen, passiven Widerstand und ließen sich von den Einsatzkräften wegtragen. Auf sicherem Boden angekommen, bot die Polizei den Aktivistinnen und Aktivisten Verpflegung und medizinische Versorgung an. Anschließend wurden sie dem Ermittlungsbereich zugeführt. Gegen 11:40 Uhr waren die Räumungsmaßnahmen abgeschlossen.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dem Einsatz in der Leinemasch Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, tätlicher Angriff, Sachbeschädigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell