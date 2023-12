Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Ehemaliger Weihbischof in Laatzen vom Unbekannten angegriffen

Hannover (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, hat ein Unbekannter einen ehemaligen Geistlichen in Alt-Laatzen angegriffen und schwer verletzt. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen?

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sprach der unbekannte Mann den 75-jährigen Weihbischof im Ruhestand gegen 20:15 Uhr in der Eichstraße an und forderte Geld. Als der Senior der Forderung nicht nachkam, schlug ihm der Unbekannte einmal mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschlagene zu Boden stürzte. Dabei verletzte sich der 75-Jährige so schwer, dass er von einem Bekannten in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde. Der Täter flüchtete nach dem Angriff.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Ob sich die beiden Personen kannten und ob der Flüchtige Beute gemacht hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst hat am Montag, 18.12.2023, gegen Mittag die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen.

