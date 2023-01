Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 61-Jähriger aus Wunstorf angetroffen

Hannover (ots)

Seit Samstag, 21.01.2023, hat das Polizeikommissariat Wunstorf nach einem 61 Jahre alten Mann gesucht. Dieser verließ gegen Nachmittag das Wunstorfer Pflegeheim und galt seitdem als vermisst. Mit einer groß angelegten Suchaktion fahndete die Polizei nach dem stark dementen und orientierungslosen Mann.

Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 11:15 Uhr meldete sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei ein Bürger aus Wunstorf. Dieser soll beobachtet haben, wie der Rettungsdienst einen Mann, der wie der vermisste 61-Jährige aussah, nach einem medizinischen Notfall abgeholt hatte. Eine erneute Abfrage bei den Krankenhäusern führte die Einsatzkräfte nach Neustadt am Rübenberge. In dem dortigen Krankenhaus konnte der 61-Jährige angetroffen werden. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen Helfenden für die Unterstützung. Das Foto aus der Ursprungsmeldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5422428

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell