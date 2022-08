Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 14-Jährige aus Barsinghausen wurde wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Seit Sonntagabend, 21.08.2022, hat die Polizei mit einem Foto nach einer 14-Jährigen aus Barsinghausen gesucht. Die Jugendliche verließ unbemerkt ein Kinder- und Jugendheim in Barsinghausen. Die Polizei konnte eine Eigengefährdung aufgrund einer Erkrankung nicht ausschließen.

Am Montagabend, 22.08.2022, erhielt die Polizei von einer Zeugin einen Hinweis, der zum Auffinden der Jugendlichen führte. Die Einsatzkräfte trafen die 14-Jährige gegen 20:30 Uhr wohlbehalten am Bahnhof in Egestorf an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

