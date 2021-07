Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei leichtverletzte nach Unfall auf der Bundesstraße (B) 441

Hannover (ots)

Am Sonntag, 25.07.2021, kollidierten eine 59-Jährige Dacia-Fahrerin und ein 35-Jähriger BMW-Fahrer auf der B 441 in Höhe Wunstorf-Luthe miteinander. Durch den Aufprall sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 35-Jährige gegen 00:50 Uhr die B 441 mit seinem schwarzen BMW in Richtung Autobahn von Wunstorf aus kommend. Im Bereich zur Einmündung an der Königsberger Straße bog die 59-Jährige mit ihrem silbernen Dacia auf die B 411 ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Der 35-Jähirge und die 59-Jährige zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die B 441 musste für die Unfallaufnahme bis etwa 04:30 Uhr vollgesperrt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo

