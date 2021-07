Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Drei Männer nach Faustschlägen und Flaschenwürfen verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht zu Samstag, 24.07.2021, sind drei Männer nach Streitigkeiten im Bereich der Universität Hannover verletzt worden. Die Tätergruppe konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt gerieten drei Männer (jeweils zweimal 18 Jahre und einmal 20 Jahre) gegen 01:00 Uhr mit einer bislang unbekannten Personengruppe am Rande des Welfengartens an der Leibniz Universität Hannover in der Straße "Hans-Mayer-Weg" aus unbekannten Gründen in Streitigkeiten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden die zwei 18-Jährigen und der 20-Jährige durch Flaschenwürfe und Handgreiflichkeiten verletzt. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte eintreffen konnten, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Für eine weitere medizinische Versorgung kamen zwei Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Rufnummer 0511 109-3117 zu melden. /bo

