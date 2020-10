Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Sahlkamp: Gefährliche Körperverletzung durch Schläge mit einer Schusswaffe

Hannover (ots)

Am Samstag, 17.10.2020, ist es in einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 45 Jahre alter Mann bedrohte einen 36-Jährigen mit einer Schusswaffe und schlug ihn damit mehrmals gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der 45 Jahre alte Mann und der 36-Jährige in Begleitung seiner sechsjährigen Tochter gegen 21:00 Uhr im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hägewiesen. Unvermittelt zog der 45-Jährige eine Schusswaffe, bedrohte damit sein Gegenüber und schlug mit dem Griffstück gegen den Kopf. Anschließend flüchtete er, vermutlich mit einem Auto, in eine unbekannte Richtung. Offensichtlich führten die vorangegangenen Streitigkeiten in der jüngeren Vergangenheit zwischen den beiden Männern zu dieser Tat.

Der 36-Jährige verständigte die Polizei. Er wurde von einem Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der stationären Aufnahme stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 1,33 Promille.

Aktuell besteht keine Lebensgefahr, der Verletzte bleibt jedoch zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus. Das Kind wurde bereits an die sorgeberechtigte Mutter übergeben.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter verliefen bislang negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. /nash

