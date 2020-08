Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Till B. gesehen? - 23-Jähriger tot aufgefunden

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Neustadt hat seit dem 11.08.2020 mit einem Bild nach dem vermissten Till B. gesucht (wir haben berichtet). Der 23-Jährige ist am Mittwoch, 12.08.2020, gegen 19:25 Uhr in einem etwas abgelegenen Waldstück in der Nähe des Ortsteils Schneeren (Neustadt am Rübenberge) tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. /nash, ric

Die Ursprungsmeldung im Presseportal wurde bereits gelöscht.

