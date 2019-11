Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Mehrfamilienhaus bei Brand zerstört - Leiche identifiziert

Hannover (ots)

Die Identität des am Freitagmorgen, 01.11.2019, bei einem Wohnhausbrand an der Voltmerstraße im hannoverschen Stadtteil Hainholz gefundenen Leichnams ist geklärt. Es handelt sich um den 51 Jahre alten Bewohner des Gebäudes. Die Kripo geht weiterhin davon aus, dass der 51-Jährige das Feuer vorsätzlich gelegt hat. /now, ahm

