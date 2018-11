POL-H: Zeugenaufruf! Wohnwagen durch Feuer zerstört

Hannover (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute, 20.11.2018, einen Wohnwagen an der Pasteurallee (Groß Buchholz) in Brand gesetzt. Ein dahinter geparkter Lkw ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nach ersten Erkenntnissen waren Anwohner gegen 03:45 Uhr auf den in Vollbrand stehenden Anhänger am Straßenrand in Höhe der Haltestelle "Fehrsweg" aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Die Brandbekämpfer konnten lediglich ein Übergreifen der Flammen auf einen hinter dem Wohnwagen stehenden Lkw verhindern, sodass dieser nur leicht beschädigt wurde. Der Anhänger brannte komplett aus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20 000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Personen die Hinweise zum Brand oder möglichen Tätern geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-3217 an das Polizeikommissariat Südstadt. /pu, schie

