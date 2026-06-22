PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Fahrzeug flüchtig nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

An der Kreuzung Ulrichstraße/ Unterheide erlitt eine Fahrradfahrerin am Freitag (19.06.) gegen 05:45 Uhr bei einer Kollision mit einem Pkw leichte Verletzungen.

Die 36- jährige Alpenerin befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Ulrichstraße in Fahrtrichtung Alpen. Ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Bönninger Straße und beabsichtigte an der Kreuzung seine Fahrt geradeaus auf der Straße Unterheide fortzusetzen.

Im Bereich der Kreuzung kollidierten beide Verkehrsteilnehmenden wobei die 36- Jährige stürzte.

Der Pkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlergehen der 36- Jährigen, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 36- Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Fahrer soll 50- 60 Jahre alt sein, schlank, mit weißen schulterlangen Haaren.

Bei dem genutzten Fahrzeug handelte es sich um ein weißes Baustellenfahrzeug mit Anhänger.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Kraftfahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260619-1917

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 08:39

    POL-WES: Xanten - Diebstähle auf Kunstmarkt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Xanten (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20:30 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Gegenstände aus mehreren Verkaufsständen auf der Klever Straße. Die Stände waren anlässlich eines Kunstmarkts über das Wochenende entlang der Klever Straße aufgebaut. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter teils gewaltsam ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 08:17

    POL-WES: Wesel - Raub auf Mann in Krankenfahrstuhl - Polizei sucht Zeugen

    Wesel (ots) - Ein 67- jähriger Mann aus Wesel hielt sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:05 Uhr auf der Neustraße auf Höhe der Hausnummer 40 in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf, als ihm ein bislang unbekannter Mann unvermittelt von hinten seine Halskette entriss und ihm im weiteren Pfefferspray in die Augen sprühte. Der 67- Jährige erlitt hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren