Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Fahrzeug flüchtig nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

An der Kreuzung Ulrichstraße/ Unterheide erlitt eine Fahrradfahrerin am Freitag (19.06.) gegen 05:45 Uhr bei einer Kollision mit einem Pkw leichte Verletzungen.

Die 36- jährige Alpenerin befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Ulrichstraße in Fahrtrichtung Alpen. Ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Bönninger Straße und beabsichtigte an der Kreuzung seine Fahrt geradeaus auf der Straße Unterheide fortzusetzen.

Im Bereich der Kreuzung kollidierten beide Verkehrsteilnehmenden wobei die 36- Jährige stürzte.

Der Pkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlergehen der 36- Jährigen, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 36- Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Fahrer soll 50- 60 Jahre alt sein, schlank, mit weißen schulterlangen Haaren.

Bei dem genutzten Fahrzeug handelte es sich um ein weißes Baustellenfahrzeug mit Anhänger.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Kraftfahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260619-1917

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