Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Diebstähle auf Kunstmarkt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Xanten (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20:30 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Gegenstände aus mehreren Verkaufsständen auf der Klever Straße.

Die Stände waren anlässlich eines Kunstmarkts über das Wochenende entlang der Klever Straße aufgebaut.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter teils gewaltsam Zugang zu sieben Ständen und entwendeten Waren aus der Auslage und Ausrüstungsgegenstände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260621-1200

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